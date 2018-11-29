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Takla atan otomobil devrildi; sürücü öldü, eşi ve akrabaları yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 19:21 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, devrildi.

Takla atan otomobil devrildi; sürücü öldü, eşi ve akrabaları yaralı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, devrildi. Kazada sürücü Bilal Kaya (60) yaşamını yitirirken, eşi ve 2 akrabası yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, İvrindi ilçesi Büyükşapçı kavşağında meydana geldi. Bilal Kaya'nın kullandığı 10 KB 846 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, taklalar atarak, devrildi. Kazada sürücü Bilal Kaya, yaşamını yitirirken, otomobildeki eşi Sünye Kaya (50) ile akrabaları İsmail Kaya (24) ve Sedat Kaya (36) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hurdaya dönen araçtan İvrindi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal Kaya'nın cansız bedeni ise morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Takla atan otomobil devrildi; sürücü öldü, eşi ve akrabaları yaralıTakla atan otomobil devrildi; sürücü öldü, eşi ve akrabaları yaralıTakla atan otomobil devrildi; sürücü öldü, eşi ve akrabaları yaralıTakla atan otomobil devrildi; sürücü öldü, eşi ve akrabaları yaralı

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