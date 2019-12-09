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Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:00 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, taklalar atan otomobilin sürücüsü Ali Taşçı (25), ağır yaralandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, taklalar atan otomobilin sürücüsü Ali Taşçı (25), ağır yaralandı. Kazada otomobil, hurdaya döndü.
Kaza, Karaman- Ereğli yolunun Ağızboğaz mevkisinde meydana geldi. Karaman'dan Ereğli yönüne giden Ali Taşçı'nın kullandığı 50 FR 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan Taşçı, sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ali Taşçı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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