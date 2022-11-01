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Takla atan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

01.11.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de takla atan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Çevre Altı Caddesi’nde meydana geldi.

Takla atan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, E.D.T. idaresindeki 71 DP 652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Kazada sürücü E.D.T. (20) ile yanındaki yolcu H.Ş.Y. (21) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale kaza

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