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Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobilin şarampole uçtuğu trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobilin şarampole uçtuğu trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ahmet Yenilmez yönetimindeki 06 BB 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü otomobilden çıkardı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Yenilmez ile otomobilde yolcu olarak bulunan Eda Erarslan, Cafer Erarslan, Çiçek Güvenç ve Hüsne Yenilmez yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
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