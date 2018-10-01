Takla atan otomobil, savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, yol kenarına savruldu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Salihli- Köprübaşı yolu Sindel Mahallesi yakınlarından meydana geldi. Köprübaşı'dan Salihli yönüne giden Mücahit Temel'in (33) kullandığı 45 ABA 270 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savruldu. Kazada, otomobilde bulunan Fadime Evder (54) yaşamını yitirdi. Sürücü Mücahit Temel ile Mesut Evder (56) ve Canan Temel (31) de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü
Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı
Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı
2 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüden 'pes' dedirten savunma: Taş sandım
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum