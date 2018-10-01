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Takla atan otomobil, savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, yol kenarına savruldu.

Takla atan otomobil, savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, yol kenarına savruldu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Salihli- Köprübaşı yolu Sindel Mahallesi yakınlarından meydana geldi. Köprübaşı'dan Salihli yönüne giden Mücahit Temel'in (33) kullandığı 45 ABA 270 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savruldu. Kazada, otomobilde bulunan Fadime Evder (54) yaşamını yitirdi. Sürücü Mücahit Temel ile Mesut Evder (56) ve Canan Temel (31) de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Takla atan otomobil, savruldu: 1 ölü, 3 yaralıTakla atan otomobil, savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

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