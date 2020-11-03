HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 14:52 | Son Güncelleme

Karabük’te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine giden Satı Öz (47) yönetimindeki 78 AB 852 plakalı Lada marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bostanbükü mevkisinde takla attı.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Takla atan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik kısa süreli olarak kontrollü sağlandı.

Karabük’te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine giden Satı Öz (47) yönetimindeki 78 AB 852 plakalı Lada marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bostanbükü mevkisinde takla attı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Takla atan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik kısa süreli olarak kontrollü sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Minik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldıMinik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı
Ekim ayında hangi balık yenir?Ekim ayında hangi balık yenir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Depremde hayatını kaybeden Seda Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı
Seda Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü iş adamı, Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevlinin çocuklarının okul masraflarını üstlendi
Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest
CNN Türk canlı yayında çok acı anlar! Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü
Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü
Minik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı
Minik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı
Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye doğum günü görüntüsü kaldı
Babaanne ve 4 torunundan geriye bu görüntü kaldı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.