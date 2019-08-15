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Takla atan otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışıp, kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp, tarlaya devrildi.

Takla atan otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışıp, kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp, tarlaya devrildi. Otomobilde bulunan, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde dün gece meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Serkan Çelik (30) yönetimindeki 34 GP 4602 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Harun Zorlu (34) yönetimindeki 09 NY 191 plakalı otomobil, yan yana geldikleri anda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolün çıkan otomobil, su kanalını aşıp karşı şeridine geçti. Taklalar atmaya başlayan otomobil, tarlaya devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Harun Zorlu araçta sıkışırken, eşi Kübra Nur Zorlu (30) ile çocukları Hilal Buğlem Zorlu (2) ve Zeynep Damla Zorlu (4) yaralandı.
Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Harun Zorlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakika müdahalesinin ardından güçlükle çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Harun Zorlu ile çocukları Hilal Buğlem ve Zeynep Damla Zorlu, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Takla atan otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralıTakla atan otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralıTakla atan otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralıTakla atan otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

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