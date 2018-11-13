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Takla atan otomobil ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü.

Takla atan otomobil ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Karlıova yolu üzerindeki Bozguncuk köyü mevkisinde meydana geldi. Hacı Uçan'ın kullandığı 01 V 1980 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada, sürücü Uçan ile otomobildeki 4 kişi yaralanırken, İsa Uçan ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen 5 yaralı, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Takla atan otomobil ters döndü: 1 ölü, 5 yaralıTakla atan otomobil ters döndü: 1 ölü, 5 yaralıTakla atan otomobil ters döndü: 1 ölü, 5 yaralıTakla atan otomobil ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı

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