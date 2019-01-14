HABER

Takla atan otomobil, ters döndü; baba- oğul yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 14:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Sadık Durmaz (45) ile araçtaki babası Osman Durmaz (70) yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında, Malkara- Keşan yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Keşan'a giden Sadık Durmaz yönetimindeki 42 SN 414 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Sadık Durmaz ile babası Osman Durmaz, otomobilde sıkışarak, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden çıkardığı baba- oğul, sağlık görevlilerince ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadık Durmaz ile babası Osman Durmaz'ın tedaviye alındığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle 30 dakika ulaşıma kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle yeniden açıldı.

PARTNERAmeliyat sonrası şoke etti! 62. operasyonuna girdi...Ameliyat sonrası şoke etti! 62. operasyonuna girdi...
FETÖ'den tutuklanan İsmail Çolak, örgüte patates ve soğan vermişFETÖ'den tutuklanan İsmail Çolak, örgüte patates ve soğan vermiş
Musluk hırsızı tutuklandıMusluk hırsızı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Bakan onayına bağlıydı! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Bakan onayına bağlıydı! Çok sayıda kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.