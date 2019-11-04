Takla atan otomobil, ters döndü; gelin- kayınvalide öldü, 3 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü ile babası ve kardeşi yaralanırken, eşi ile annesi de yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Isparta yolunun 19'uncu kilometresindeki Ağzıkara köyü yakınlarında meydana geldi. Şuhut'tan Afyonkarahisar yönüne giden Ramazan Aygördü'nün (21) kullandığı 03 EE 410 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü. Otomobildeki sürücü Ramazan Aygördü ile eşi Melahat (19), babası Ali (44), annesi Nuriye (42) ve kardeşi Niyazi Aygördü (20) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şuhut ve çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Nuriye Aygördü ile Melahat Aygördü, yaşamını yitirdi.

OĞULLARINI, BİRLİĞİNE GÖTÜRÜYORLARMIŞ

Şuhut'a bağlı Çakırözü köyünde oturan ailenin, Niyazi Aygördü'yü vatani görevi için birliğine teslim etmeye götürdüğü öğrenildi.

