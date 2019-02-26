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Takla atan otomobil ters döndü; sürücü ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü Rafet Yavuz (45), ağır yaralandı.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü Rafet Yavuz (45), ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, İznik- Sakarya yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Aşırı hızla gittiği öne sürülen Rafet Yavuz yönetimindeki 16 FDH 78 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Ters dönen otomobilde Yavuz, sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Yavuz, sıkıştığı yerden itfaiye ekibince ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlileri, Yavuz'u ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Rafet Yavuz'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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