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Takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 02:34 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, tramvay seferleri durdu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Göztepe istikametinden Konak yönüne gitmekte olan Günay A. (51) idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil Fahrettin Altay-Halkapınar yöne gitmekte olan tramvay hattına devrildi.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Kaza nedeniyle tramvay seferleri dururken, durumu gören diğer sürücüler olayı polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince kaza bölgesine 110 AKS ekipleri de çağrıldı. Otomobil de bulunan Sedat Ö., olay yerine gelen ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, araç içerisinde sıkışan sürücü ise 110 AKS ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılması sonucu tramvay seferleri normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir trafik kazası

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