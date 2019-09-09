HABER

Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 21:21 | Son Güncelleme

Denizli’de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Denizli’de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Baklan-Çal ilçe karayolu Denizler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Sarıca idaresindeki 20 YU 726 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sarıca ile ismi henüz belirlenemeyen 2 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ters dönen araçta sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Fabrikada çıkan yangın korkuttuFabrikada çıkan yangın korkuttu
Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölüYabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.