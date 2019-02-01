Takla atan otomobilde 7 kişi yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Kahta karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hayrettin Dağ yönetimindeki 02 KA 197 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, taklalar atarak yol kenarına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Hayrettin Dağ ile yanında bulunan akrabaları Sultan, Recep, Zeynep, Adem, Esra ve Yusuf Dağ yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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