HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

11.03.2021 18:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.Kaza, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Samat Mahallesi’nde meydana geldi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Samat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y. idaresindeki 34 RY 1656 Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücü Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkarıldı. 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü K.Y. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar varAkşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var
Tebbet suresinin anlam ve tefsiri nedir?Tebbet suresinin anlam ve tefsiri nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Suriye için flaş karar! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Suriye için flaş karar! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

Eline batan kürdan kabusu oldu!

Eline batan kürdan kabusu oldu!

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

11 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 11 Mart Koronavirüs tablosu

11 Mart Koronavirüs tablosu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

Ceren Duman cinayetinde kan donduran detay! Cesedini gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyip alkol almışlar

Ceren Duman cinayetinde kan donduran detaylar!

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destan yazdık

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destan yazdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.