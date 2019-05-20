Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, takla atarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Sarayköy yönüne giden Ömer Özer Yatkın, yönetimindeki 09 ZC 881 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole devrilen otomobildeki sürücü Yatkın ile Arzu Yatkın ve Murat Kandemir, araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobilin tavanını keserek, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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