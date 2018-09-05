Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre,otoyolun Ankara istikametinde seyreden Mükremin Baygül idaresindeki 67 LZ 692 plakalı otomobil, Dörtdivan rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Otoyolun orta refüjüne savrularak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Özlem, Sena ve Melike Baygül yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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