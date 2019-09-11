Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’un Karamanlı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Burdur- Fethiye karayolunun Mürseller köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çalışkan yönetimindeki 34 KP 1234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçarak takla attı. Sürücü Mustafa Çalışkan ile Gülay Çalışkan, Gizem Tuğçe Çalışkan ve 1 yaşındaki Elif Ada Ekşi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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