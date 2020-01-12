HABER
  4. Takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

 AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak, yol kenarına savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.  Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak, yol kenarına savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tahir Kurt (21) yönetimindeki 06 HH 567 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Tahir Kurt ve otomobildeki akrabaları Nizamettin Kurt (34), Halise Kurt (50), Safiye Kurt (51) ve Tahir Kurt (66) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tahir Kurt ve akrabalarının, Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmek üzere otomobille yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Tarihçi Yazar Prof. Dr. Şimşirgil: “İran kullanılan bir maşadır”Tarihçi Yazar Prof. Dr. Şimşirgil: “İran kullanılan bir maşadır”
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyorBarış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
450 kilogramlık orkinosa yoğun ilgi! 2 saatte tükendi

Tam 450 kilogram! Vatandaşlar akın etti

Sivas'ta korkunç olay! 4 çocuk annesi kadın tavana asılı halde bulundu!

Sivas'ta korkunç olay! Eşinin cesediyle karşılaştı!

Kütahyalıların tepsi ve lastiklerle kayak keyfi!

Tepsi ve lastiklerle kayak keyfi!

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı

AFAD ekiplerini alarma geçiren intihar girişimi!

Deprem uzmanı açıkladı: Marmara'da 'deprem fırtınası' yaşanıyor

Deprem uzmanı açıkladı: Marmara'da 'deprem fırtınası' yaşanıyor

Son dakika: Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.