Takla atan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla atıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.
Kaza, Çorum- Osmancık karayolunun 44'üncü kilometresi Güvercinlik köyü mevkiinde, yapımı devam eden bölünmüş yolda meydana geldi. Osmancık yönüne giden F.E. yönetimindeki 19 DR 555 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada anne F.E. ile kızı N.E. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Facianın görüntüleri ortaya çıktı!
ABD'den kritik Venezuela açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!
İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum