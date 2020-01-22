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Takla atan otomobildeki çift yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 20:40 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Takla atan otomobildeki çift yaralandı

İslam KELEŞ/SÖKE, (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Hilmi Nalbant (27) ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Elif Nalbant (24) yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu Üzeri Novada Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Kuşadası yönüne giden Hilmi Nalbant yönetimindeki 06 DK 0637 plakalı otomobil, Novada Kavşağına geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolda takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü Hilmi Nalbant ile araçta bulunan eşi Elif Nalbant yaralandı. Çift ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Takla atan otomobildeki çift yaralandı

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