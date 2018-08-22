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Takla atan otomobildeki hamile kadın öldü, eşi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 aylık hamile Günay Yılmaz (23) hayatını kaybetti, sürücü eşi Samet Yılmaz (28) ise yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 aylık hamile Günay Yılmaz (23) hayatını kaybetti, sürücü eşi Samet Yılmaz (28) ise yaralandı. Kaza, bugün öğle saatlerinde ilçenin Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Samet Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Samet Yılmaz ile yanındaki eşi Günay Yılmaz yaralandı. Çevre sakinleri tarafından araçtan çıkarılan Yılmaz çifti, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Günay Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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