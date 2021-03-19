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  4. Takla atan otomobilden anne-oğul yara almadan kurtuldu

Takla atan otomobilden anne-oğul yara almadan kurtuldu

19.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı.

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı. Kazadan sürücü ve annesi yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem T. idaresindeki 26 DM 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp takla attı. Kazada yara almadan kurtulan sürücü Kerem T. (39) ile annesi Yüksel T. (65) ambulansta bir süre müşahede altında tutuldu. İtfaiye ekipleri ise kazalı otomobilin yanma riskine karşı aküsünü söküp tedbir aldı. Polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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