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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 15:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araca çarptıktan sonra refüje çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü, ters dönen aracından burnu bile kanamadan çıktı.Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araca çarptıktan sonra refüje çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü, ters dönen aracından burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Hasan Emre Karabacak yönetimindeki 07 GF 131 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Ural Kaymakçı’nın kullandığı 07 BIB 81 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çıkarak takla attı, ardından yola ters bir şekilde devrildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Hasan Emre Karabacak, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ambulansa alınarak kontrolü yapıldı. Kendisinin bir şeyi olmadığını belirten Karabacak, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Kazanın ardından Alanya-Antalya D-400 karayolu araç trafiğine kapanırken, kazaya karışan diğer ticari aracın yol kenarına alınmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte yolda trafik akışı normale döndü.

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