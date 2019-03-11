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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Samsun’da takla atarak ters dönen otomobilden sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.Kaza, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da takla atarak ters dönen otomobilden sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Keşkin idaresindeki 55 SN 059 plakalı otomobil caddede seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Sürücü ise takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazanın etkisiyle kaldırımda park halinde bulunan otomobiller de zarar gördü. Otomobil sürücüsü ve vatandaşlar, takla atan otomobili düz çevirirken olay yerine gelen çekiciler otomobil yerinden kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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