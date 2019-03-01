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Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 07:21 | Son Güncelleme

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarptıktan sonra takla attı. Takla atan aracın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Araç içerisindeki sürücü ve araçta bulunan arkadaşları kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumunun iyi olduğundan emin olduktan sonra sürücüye alkol kontrolü yapıldı ve sürücünün alkollü olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. İşte detaylar.

Burnu bile kanamadı!

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi kaza yapan araçtan burunları bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında yaşandı. Karaköy'den Beşiktaş istikametine ilerleyen Halil C.'nin kullandığı 34 BMK 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önce refüjde bulunan ağaca çarptı.
Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak tramvay yoluna girmek üzereyken durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi, kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapandı. Otomobilin kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Kaza otomobil

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