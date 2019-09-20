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Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aile burnu bile kanamadan kurtuldu.Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit - Kandıra karayolu olarak da bilinen D-650 karayolu Çubuklu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aile burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit - Kandıra karayolu olarak da bilinen D-650 karayolu Çubuklu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Çelik, idaresindeki 41 FP 645 plakalı otomobil Kandıra istikametinde seyir halindeyken yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil, takla atarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Otomobilin yol kenarında bulunan su kanalına düşerek durabildiği kazada sürücü Çelik ile isimleri öğrenilemeyen eşi ve çocuğu burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yaralı olmadığını gördü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, takla atan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

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