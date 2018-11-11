Takla atan otomobilden burunları kanamadan kurtuldular

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilden 2’si çocuk 3 kişi yara almadan kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Murat Tırpan yönetimindeki 27 C 7653 otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Murat Tırpan ve yanında bulunan 2 yeğeni ters dönen otomobilden çıkarken, kazada yaralanan olmadı.
Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, polis sürücü Tırpan’ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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