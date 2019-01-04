Takla atan otomobilden, emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, art arda 2 takla atan otomobilin sürücüsü İlhami Akkan (33), kazadan, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Yolu'nda meydana geldi. İlhami Akkan'ın kullandığı 70 DF 121 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yolun kenarındaki kaya parçasına çarptı. Ardından da art arda 2 takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü Akkan, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Akkan, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından tedbir amaçlı olarak Karaman Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

