Takla atan otomobilden fırladı, o anlar kameralara yansıdı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Soma ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi aracın açılan arka kapısından fırlayarak yaralandı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Soma Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukan H. (20) yönetimindeki 45 ABM 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırımdaki ağaca çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet A. (28), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anının çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayaların kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişiden biri, aracın açılan arka kapısından fırlayarak yola uçarken, diğer 3 kişinin ise otomobilden kapıyı açarak dışarıya çıktığı görüldü.

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