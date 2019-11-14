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Takla atan otomobilden fırlayan genç, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 21:15 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı.

Denizli’nin Çal ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Otomobilin takla atlamasıyla yola fırlayan genç sürücü, hayatını kaybetti.
Kaza, Çal ilçesinin Denizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kent merkezinden ilçe merkezi istikametinde seyir halinde olan Hasan İlhami Orman (23) idaresindeki 20 ANH 06 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, otomobilden fırlayan genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan genç sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı ve viraja hızlı şekilde girdiği iddia edildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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