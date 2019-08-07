HABER

Takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 00:28 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilden fırlayan Metin Çalışkan (39) hayatını kaybetti, sürücü Seda Dönmez (42) ağır  yaralandı.

Takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilden fırlayan Metin Çalışkan (39) hayatını kaybetti, sürücü Seda Dönmez (42) ağır yaralandı.
Kaza, 21.30 sıralarında Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Manisa istikametine giden Seda Dönmez yönetimindeki 45 ET 457 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 20 metre savrulan otomobildeki Metin Çalışkan araçtan fırladı. Sürücü Dönmez ise otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile otomobilde sıkışan Dönmez'i araçtan çıkardı. Ambulansa alınan yaralılardan Metin Çalışkan, Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi'ne, Dönmez ise Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çalışkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Dönmez'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Mimarsinan Bulvarı tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü, sürücü ağır yaralandıTakla atan otomobilden fırlayan kişi öldü, sürücü ağır yaralandıTakla atan otomobilden fırlayan kişi öldü, sürücü ağır yaralandıTakla atan otomobilden fırlayan kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildiGri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Kahreden detay ortaya çıktı, kardeşi öldürülmüştüKahreden detay ortaya çıktı, kardeşi öldürülmüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.