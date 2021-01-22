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Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

22.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilde bulunanlar hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.Kaza, sabah saatlerinde Konya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilde bulunanlar hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.
Kaza, sabah saatlerinde Konya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan H.K. (20) idaresindeki 42 HNA 52 plakalı Renault marka otomobil, iddiaya göre yola çıkan bir araca çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönmüş vaziyette kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan, araçta bulunan S.K. (23) ve S.K. (45) ise hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlar, ambulansta sağlık görevlileri tarafından kontrol edilirken, araç yolda kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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