HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular

Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular

20.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve iki çocuğu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.Kaza, saat 17.15 sıralarında meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve iki çocuğu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi istikametinden Kulu’ya gelmekte olan F.E. (37) idaresindeki 42 R 6626 plakalı Renault marka otomobil, ilçeye 4 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve çocukları B.E. (9) ve M.E. (3) hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan sürücü ve çocukları ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayılarıBakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

En yüksek ve en az vaka görülen iller|Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?

En yüksek ve en az vaka görülen iller hangileri?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Ankara Mutabakatı hazırlıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Ankara Mutabakatı hazırlıyoruz

Haftalık vaka sayısı tablosu açıklandı | İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı kaç?

13-19 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Muş'ta terör operasyonu

Gaziantep'te babasını darbedip kendisini eve kilitleyen şahıs operasyonla etkisiz hale getirildi

Hareketli dakikalar! Operasyonla etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.