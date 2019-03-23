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Takla atan otomobilden inanılmaz kurtuluş

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Manisa’nın Soma ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kaldırımda yürüyen yayalar saniyeler farkıyla kazayı atlatırken, takla atan otomobilin arka kapısından bir kişinin yola fırladığı, sürücü ile birlikte diğer yolcuların ise aracın kapısını açarak dışarıya çıktığı görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Soma Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.H. (20) yönetimindeki 45 ABM 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kaldırımdaki ağaca çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine götürülen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza anında takla atan otomobilde bulunan ve kaldırımda yürüyen yayalar, adeta ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişiden biri, aracın açılan arka kapısından fırlayarak yola uçarken, diğer 3 kişinin ise otomobilden kapıyı açarak dışarıya çıktığı görülüyor.

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