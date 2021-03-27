HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Takla atan otomobilden sağ çıktı

Takla atan otomobilden sağ çıktı

27.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde takla atarak kaza yapan otomobil sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana gelen kazada A.O.’nun sürücüsü olduğu 58 HF 774 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje savruldu.

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde takla atarak kaza yapan otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana gelen kazada A.O.’nun sürücüsü olduğu 58 HF 774 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje savruldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan A.O., ekiplerin çalışması sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Ramazan ayı için 28 günlük tam kapanma önerisi!Ramazan ayı için 28 günlük tam kapanma önerisi!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Kartal'da kaçak işletilen diş muayenehanesine baskında çok sayıda silah ele geçirildi

Kaçak diş muayenehanesinden çıkanlar şoke etti

Ramazan ayı için 28 günlük tam kapanma önerisi!

Ramazan ayı için 28 günlük tam kapanma önerisi!

En çok vaka görülen Samsun için kritik çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli

Vaka rekortmeni il için kritik çağrı! Tek tek açıkladı

Kırıkkale'de flaş uygulama: Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Telefonunuza mesaj gelebilir

YSK'dan flaş düzenleme: İllerin milletvekili sayılarını değişti

Flaş değişiklik: İstanbul'un milletvekili sayısı azaldı

Bursa'da feci kaza! Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.