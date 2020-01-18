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  4. Takla atan otomobilden sağ çıktılar

Takla atan otomobilden sağ çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yesiltepe yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ayberk G.

Takla atan otomobilden sağ çıktılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yesiltepe yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ayberk G. idaresindeki 06 FP 4892 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıktı. Sürücü ile yanında bulunan Yiğit Y. taklalar atarak şarampole yuvarlanan araçtan sağ olarak çıktı. Yaralılar, yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Takla atan otomobilden sağ çıktılar

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