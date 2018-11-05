Takla atan otomobilin altında kalan sürücü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, takla atan otomobilin altında kalan İhsan Çelen (53) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Küçükdere Mahallesi Pamukkale karayolunda meydana geldi. İhsan Çelen, yönetimindeki 20 AV 595 plakalı otomobille, Pamukkale karayolunda seyir halindeyken, Küçükdere Kavşağı'nda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 112 Acil ekibi, otomobildeki sürücü İhsan Çelen'in öldüğünü belirledi. İtfaiye tarafından otomobilden çıkartılan 2 yaralı ise ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Çelen'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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