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Takla atan otomobilin altında kalan yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 15:46 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki 2 otomobile ardından da ağaçlara çarparak takla atan otomobil, tali yolda yürüyen Engin Uzun'un (50) üzerine düştü.

Takla atan otomobilin altında kalan yaya öldü

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki 2 otomobile ardından da ağaçlara çarparak takla atan otomobil, tali yolda yürüyen Engin Uzun'un (50) üzerine düştü. Ağır yaralanan Uzun öldü, araçtaki 5 kişi ise yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Anafartalar Mahallesi Zeybek Kavşağı'nda meydana geldi. Sevindik Mahallesi yönüne giden ve kavşakta önüne araç çıkınca ani manevra yapan Veli Menteş, yönetimindeki 20 YD 353 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında park halindeki 2 otomobile ardından ağaçlara çarptıktan sonra takla atarak tali yola uçtu. Bu sırada tali yolda yürüyen Engin Uzun, otomobilin altında kaldı. Ters dönen otomobildeki sürücüyle birlikte 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalıp ağır yaralanan Engin Uzun ile otomobilde sıkışan ve itfaiye tarafından çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Engin Uzun, hastanedeki müdahalelere rağmen öldü. Diğer 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Takla atan otomobilin altında kalan yaya öldüTakla atan otomobilin altında kalan yaya öldü

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