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Takla atan otomobilin motoru koptu! Ortalık savaş alanına döndü

08.12.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkıp takla atan otomobilin motoru koptu. Trafik kazasında araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Takla atan otomobilin motoru koptu! Ortalık savaş alanına döndü

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına düşüp, takla attı. Otomobilin motoru yerinden koparken araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, akşam saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına düşüp, takla attı.

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HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTILAR

Otomobilin motoru yerinden koparken, Ali K. ile yanındaki Emre Ç., araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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trafik kazası Kütahya

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