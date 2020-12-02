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Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

02.12.2020 19:39 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak önce şarampole sonra da tarlaya devrildi.

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak önce şarampole sonra da tarlaya devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Çiftlik Mahallesi 6355 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6355 sokaktan 127. caddeye seyreden Saffet T. (19) idaresindeki 68 KH 020 plakalı Honda marka araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Yaklaşık 100 metre tarlada giden otomobil takla atarak ters döndü. Kaza sonucu genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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