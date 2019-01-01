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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Halil Durgut (38), yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Halil Durgut (38), yaralandı.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, Pamukkale Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Durgut, yönetimindeki 20 VD 419 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan ve devrilen otomobilin sürücüsü Durgut, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Durgut'u sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durgut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Park halindeki otomobil yandıPark halindeki otomobil yandı
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