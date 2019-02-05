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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 14:24 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü Musa Özbey yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü Musa Özbey yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Özbey'in kullandığı 21 SY 601 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Özbey yaralanırken, araç ise kullanılmaz hale geldi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Özbey'i ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Musa Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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