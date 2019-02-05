Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü Musa Özbey yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Özbey'in kullandığı 21 SY 601 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Özbey yaralanırken, araç ise kullanılmaz hale geldi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Özbey'i ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Musa Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!
Kritik harita dün yine değişti!
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum