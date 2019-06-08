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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 18:07 | Son Güncelleme

İZMİT'te, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Ahmet Karakaya yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Ahmet Karakaya yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, İzmit D-100 yolu Alikahya yan yol bağlantısında meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Karakaya'nın kullandığı 34 UA 8860 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan sürücüyü yaralı kurtardı. Karakaya, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atan otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atan otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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