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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 10:55 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü İsmail Erbay, yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü İsmail Erbay, yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Esenyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne giden İsmail Erbay, yönetimindeki 45 K 9929 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Takla atan otomobil, yol kenarında ters durdu. Sürücü İsmail Erbay, kazada yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Erbay'ı ambulansla, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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