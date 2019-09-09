HABER

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halinde iken kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Osmaneli istikametine gitmekte olan 16 RS 341 plakalı otomobil sürücüsü Oktay Canpolat, Gülümbe Rampaları geldiği esnada aracın kontrolünü kaybetti.

Bilecik’te seyir halinde iken kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Osmaneli istikametine gitmekte olan 16 RS 341 plakalı otomobil sürücüsü Oktay Canpolat, Gülümbe Rampaları geldiği esnada aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç, yol takla atarak ters dönüp kenardaki su kanalına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri, Bilecik-Osmaneli karayolunda trafik akışını bir süre kontrol bir şekilde sağladı. Araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.