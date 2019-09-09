Bilecik’te seyir halinde iken kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Osmaneli istikametine gitmekte olan 16 RS 341 plakalı otomobil sürücüsü Oktay Canpolat, Gülümbe Rampaları geldiği esnada aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç, yol takla atarak ters dönüp kenardaki su kanalına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri, Bilecik-Osmaneli karayolunda trafik akışını bir süre kontrol bir şekilde sağladı. Araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.