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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 21:44 | Son Güncelleme

Erzincan’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzincan’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, süratli olduğu iddia edilen 24 AAH 799 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Ters dönüp tavan üzerine duran otomobilde yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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