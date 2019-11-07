HABER

Takla atan yolcu minibüsü devrildi 1'i çocuk 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, hafif ticari araç ile kaldırıma çarpıp, takla atarak, devrildi.

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, hafif ticari araç ile kaldırıma çarpıp, takla atarak, devrildi. Kazada sürücü ile 1'i çocuk 9 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Rat Mahallesi'nden şehir merkezine yolcu taşıyan Hasan K.'nin kullandığı 67 M 0248 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, önce 06 GA 3880 plakalı hafif ticari araca ardından kaldırıma çarptı. Takla atan minibüs, yola devrildi. Kazada sürücü Hasan K. ile yolcular Tayfun Günçayır (34), Çiğdem Günçayır (36), Tolga Albayrak (21), Ramazan Gökdemir (56), Bora Arslan (41), Gamze Bozkurt (24), Şengül Açıkgöz (40), Orhan Topal (55) ve Mithat Ömer Açıkgöz (3) yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekiler tarafından minibüsten çıkarılan 10 yaralı, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen minibüsün, sürücüsünün 3 yol ağzında trafiğe kapalı alandan ana yola çıkmak istediği hafif ticari araca çarptığı ardından da kaldırıma çarpıp, devrildiği görülüyor. Kaza sonrası çevredekilerin de minibüse doğru koştuğu anlar, görüntülerde yer aldı.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Kağıthane'de kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kurtulan kadın o anları anlattıKağıthane'de kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kurtulan kadın o anları anlattı
Avlarını fotoğraflayarak belirleyen kapkaç zanlıları özel ekiple yakalandıAvlarını fotoğraflayarak belirleyen kapkaç zanlıları özel ekiple yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Ankara'da terör operasyonu! Yabancı uyruklu 17 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Tamamı yabancı uyruklu! Yakalandılar

Ataşehir'de feci kaza! 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı

Ataşehir'de feci kaza!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu 'Böyle bir ihtiyaç yok' diyerek duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Adana'da havadan ceza yağdı

Havadan ceza yağdı

Son dakika: Otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiasına AK Parti'den açıklama

Okulda skandal iddia! AK Parti'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.