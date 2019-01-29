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Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 07:32 | Son Güncelleme

İstanbul'daki E-5 karayolu Edirnekapı mevkiinde kaza meydana geldi. Edirne yönünde giden Metin K. idaresindeki otomobil, başka bir sürücünün kullandığı otomobile çarparak devrildi. Devrilen araç takla atarak durabildi. Çevreden gelen ihbarlar üzerine kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Metin K., kazadan yara almadan kurtuldu.Sabah 05.00 sıralarında meydana gelen kazada takla atan arabanın ehliyetini yeni alan Metin K.'nın babasına ait olduğu öğrenildi. Kazaya karışan diğer otomobilin içindeki bir kişinin de başka bir araca binerek Atatürk Havalimanı'na gittiği öğrenildi.

Burnu bile kanamadan kurtuldu

E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde meydana gelen kazada sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsünün ehliyetini yeni aldığı ve otomobilin babasına ait olduğu öğrenildi. Kaza, saat 05:00 sıralarında E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Edirne istikametine giden Metin K., yönetimindeki 34 ZPP 98 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atarak duran otomobil içerisinde bulunan Metin K., kendi imkanlarıyla araç içerisinden dışarı çıktı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ehliyetini yeni alan ve babasına ait olan otomobil ile kaza yapan sürücü Metin K., kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan Metin K., yönetimindeki otomobilin seyir halinde çarptığı diğer otomobil içerisinde bulunan bir kişinin de havalimanına gittiği ve kaza sonrası başka bir araca binerek havalimanına gittiği öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
Edirnekapı Kaza istanbul

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