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Takla atarak göçmenlere mezar olan minibüsün sürücüsü toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybeden 2’si bebek 16 kaçak göçmenin işlemleri devam ederken, kazada ölen minibüs sürücüsü Gökhan Sırma’nın cenazesi ise gece saatlerinde toprağa verildi.İran sınırından yurda yasa dışı yollardan giriş yapan ve batı illerine gitmek üzere dün yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüsün, İpekyolu ilçesine bağlı Ilıkaynak Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak takla atması sonucu içerisinde bulunan 66 kaçak göçmenden 16’sı hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralanmıştı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybeden 2’si bebek 16 kaçak göçmenin işlemleri devam ederken, kazada ölen minibüs sürücüsü Gökhan Sırma’nın cenazesi ise gece saatlerinde toprağa verildi.
İran sınırından yurda yasa dışı yollardan giriş yapan ve batı illerine gitmek üzere dün yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüsün, İpekyolu ilçesine bağlı Ilıkaynak Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak takla atması sonucu içerisinde bulunan 66 kaçak göçmenden 16’sı hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralanmıştı. Koltukları sökülen minibüse 66 kişiyi sığdıran sürücü Gökhan Sıkma da kazada hayatını kaybetmişti.
Kazada hayatını kaybeden 2’si bebek 7 çocuk ile 19 yetişkinin cenazeleri kentteki çeşitli hastanelerin morguna kaldırılırken, işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Kaçak göçmenlerin kimlik ve uyruklarının belirlenmesinin ardından ülke ve yakınlarına haber verileceği ve 15 günlük yasal sürenin ardından haber alınmaması durumunda da kimsesizler mezarlığında toprağa verilecekleri bildirildi.
Kazada yaralanan kaçak göçmenlerden 22’sinin Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde, 23’ünün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde, 5’nin de kentteki özel hastanelerde tedavileri devam ediyor.
Sürücü Gökhan Sırma’nın cenazesi ise gece saatlerinde ailesine teslim edildikten sonra toprağa verildi.

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